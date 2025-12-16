El PP denuncia la “incapacidad” del Gobierno socialista para “garantizar un servicio de tren adecuado” a los onubenses

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha denunciado este martes la incapacidad del Gobierno socialista para garantizar un servicio ferroviario adecuado a los ciudadanos de la provincia, tras la última incidencia que mantuvo a unos setenta viajeros seis horas parados a mitad de camino entre Huelva y Sevilla, hasta que fueron evacuados por la Guardia Civil.

Durante el último Comité Ejecutivo Provincial del año, González lamentó que “no hay un solo día en el que no haya incidencias, averías y retrasos en los trenes que salen o llegan a Huelva, sin que el Gobierno ofrezca una solución”, y acusó a Pedro Sánchez y María Jesús Montero de abandonar a la provincia en materia de comunicaciones ferroviarias.

El dirigente popular subrayó que la situación se está normalizando, pero en el sentido negativo: “La noticia será cuando un tren llegue puntual saliendo de Huelva o viceversa. No se puede permitir que después de tantos retrasos y averías, el Gobierno siga sin prestar atención a este problema”.

González también señaló que los problemas de conectividad afectan tanto a la línea Huelva-Sevilla como a la Huelva-Madrid, generando “incomodidad y caos a los onubenses” que dependen del transporte público para sus desplazamientos.

El PP exige soluciones urgentes y efectivas que garanticen un servicio ferroviario fiable y ponga fin a los retrasos y averías constantes, recordando que ofrecer un transporte público seguro y eficiente es una obligación del Gobierno hacia los ciudadanos.