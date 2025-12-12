El PSOE acusa a Moreno Bonilla de convertir la Dependencia en “una condena” para miles de onubenses

El PSOE de Huelva ha lanzado una dura advertencia sobre la situación de la Dependencia en la provincia. La diputada provincial y secretaria de pueblos de oposición, Rosa Tirador, ha denunciado que la gestión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, “ya no es un retraso: es una condena para miles de onubenses dependientes”.

Tirador ha explicado que la Dependencia en Andalucía “ha pasado de ser un servicio lento a convertirse en un auténtico calvario administrativo”, acusando al Gobierno andaluz de “abandonar por completo” a las familias afectadas. La diputada ha sido contundente: “Si hay un lugar donde esta condena se siente con más fuerza es Huelva”.

Los datos, ha señalado, “hablan por sí solos”. La espera media en Andalucía para una valoración de dependencia alcanza los 565 días, casi dos años y el triple del plazo legal, fijado en 180 días. En Huelva, la situación es aún más grave: más de 3.000 personas permanecen en lista de espera, atrapadas en un atasco que no deja de crecer. Entre enero y mayo, 112 onubenses fallecieron sin llegar a recibir la ayuda a la que tenían derecho.

Mientras esto ocurre, ha reprochado Tirador, “Moreno Bonilla presume de números y de gestión”. Sin embargo, la realidad provincial “es la de familias desesperadas, cuidadores agotados y personas dependientes que esperan lo que no tienen: tiempo”.

La diputada ha recordado que el Gobierno de España ha incrementado en 487 millones de euros la financiación estatal de la Dependencia en los últimos tres años, y que otras comunidades con menos apoyo presentan mejores tiempos de respuesta. “El problema no es la financiación —ha afirmado—; el problema es la gestión”.

Según Tirador, el colapso responde a “decisiones irresponsables” del Ejecutivo andaluz: falta de planificación, ausencia de personal suficiente, ceses continuados en los equipos, un Plan de Choque improvisado con contrataciones sin formación específica y externalizaciones “que no han solucionado nada y han generado nuevos problemas”.

“El resultado es devastador: la Dependencia está colapsada y Huelva está pagando el precio de un Gobierno que improvisa y abandona”, ha lamentado. En su opinión, “no queda margen ni excusa posible”. Cada expediente que se retrasa “es una familia que sufre”, cada día perdido “un derecho vulnerado”.

Por ello, el PSOE exige medidas urgentes y reales: refuerzo inmediato del personal, reducción de los tiempos de valoración, fin de la externalización y un plan serio y estable, no “parches” que sólo agravan el problema.

Tirador ha concluido advirtiendo de que la situación es ya “insostenible” y que la Junta debe actuar con urgencia: “Hoy en Huelva, Moreno Bonilla está condenando a miles de personas a esperar lo que no tienen: tiempo”.