María Eugenia Limón califica 2025 como “el año del horror” para la sanidad en Huelva

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ofreció este lunes un balance del año 2025, calificándolo como “el año del horror para Huelva en cuanto a servicios públicos”, especialmente en el ámbito sanitario.

Durante su intervención ante los medios, Limón criticó duramente a la Junta de Andalucía y al presidente Moreno Bonilla, a quienes acusa de haber convertido la sanidad pública en un negocio y de dejar a miles de pacientes, especialmente mujeres, sin diagnóstico a tiempo. La líder socialista aseguró que la situación vivida este año no se trata de una simple mala gestión, sino de una negligencia política continuada, con retrasos en diagnósticos y listas de espera que han afectado gravemente a la población onubense.

Entre los datos mencionados, Limón destacó que en Huelva existen más de 83.000 personas en listas de espera, con una media de 204 días para una operación, y denunció la falta de servicios esenciales como materno-infantil, que según los presupuestos no estará disponible en 2026. También alertó sobre la escasez de médicos, pediatras y ambulancias, así como sobre el incremento de la inversión en hospitales privados mientras la sanidad pública sufre recortes.

La dirigente socialista subrayó que esta situación afecta especialmente a las mujeres, haciendo referencia al cribado de cáncer de mama, cuyos retrasos, según Limón, han supuesto “una condena al silencio durante varios meses” para muchas pacientes. Además, vinculó la precariedad sanitaria a otros servicios públicos, señalando problemas en educación y dependencia, y acusó al Partido Popular de bloquear avances y priorizar intereses privados sobre las necesidades de la ciudadanía.

Limón concluyó su balance afirmando que 2025 pasará a la historia como un año crítico para los onubenses, marcado por menos prevención, más listas de espera y cero empatía, y responsabilizó directamente a Moreno Bonilla de la situación actual de la sanidad pública en Huelva.