El PSOE de Huelva califica la nueva Ley de Vivienda andaluza como una “oportunidad perdida”

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha denunciado que la nueva Ley de Vivienda aprobada por la Junta de Andalucía bajo el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla “consolida la especulación y abandona a las familias de Huelva”, calificándola como una “oportunidad perdida” para responder a la crisis habitacional en la provincia.

Baluffo ha subrayado que la normativa “nace sin alma” y no atiende a la realidad onubense, donde los precios del alquiler han subido más del 50% en los últimos años, superando ampliamente el incremento de los salarios. “En Huelva ya hay familias que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar un techo. Esa es la realidad que la Junta no quiere ver”, ha advertido el dirigente socialista.

El secretario de Organización del PSOE ha destacado que la situación es especialmente preocupante en municipios como Punta Umbría, Aljaraque, Isla Cristina y en la Costa en general, donde la turistificación y la escasez de vivienda pública han provocado lo que Baluffo califica como una “expulsión silenciosa de vecinos y vecinas”.

Además, Baluffo ha criticado la “absoluta pasividad” de la Junta en materia de vivienda, recordando que el Gobierno andaluz mantiene sin ejecutar más de 1.000 millones de euros destinados a políticas de vivienda. Según el dirigente, Huelva carece de un parque público suficiente, no se promueven nuevas viviendas protegidas y no existen herramientas efectivas para frenar la subida de precios, ya que el PP se niega a declarar zonas tensionadas pese a que la ley estatal lo permite.

El dirigente socialista ha denunciado también que la Ley de Vivienda se ha aprobado “a toda prisa, en solitario y sin diálogo con ayuntamientos ni diputaciones”, lo que, en su opinión, demuestra que es una norma “que no gusta ni a los profesionales del sector, ni a los colectivos sociales, ni a los municipios que gestionan el problema en primera línea”.

Baluffo ha concluido afirmando que “el PP ha apostado por aumentar la edificabilidad y facilitar negocio a las grandes empresas, mientras abandona a las familias de Huelva que solo piden algo tan básico como un alquiler accesible”.

La denuncia del PSOE se centra así en la falta de medidas reales para garantizar vivienda asequible, la concentración de la inversión en grandes operadores inmobiliarios y el incremento de la presión sobre los ciudadanos, especialmente en las zonas más afectadas por la turistificación y la especulación.