Aprobada la iniciativa del PSOE para reforzar el control y la seguridad ante la presencia de equinos sueltos en Andalucía

El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde, en la Comisión correspondiente, a la iniciativa presentada por el Grupo Socialista y defendida por el parlamentario Mario Jiménez para reforzar la normativa, los controles y las inspecciones relacionadas con la tenencia, custodia y seguridad del ganado en la comunidad, con especial atención a los equinos sueltos que están provocando accidentes graves y mortales en varias provincias andaluzas.

Jiménez explicó que la medida responde a la necesidad urgente de evitar nuevas tragedias como la que recientemente costó la vida a una mujer en la provincia de Huelva, así como las registradas en Cádiz, Córdoba, Jaén y Granada. Subrayó que el objetivo principal es garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente en identificación, trazabilidad y condiciones sanitarias de las explotaciones, recogida en el Real Decreto 1515/2009 y en la Orden de 29 de abril de 2015 de la Junta. “Para tener ganado, hay que tenerlo conforme a la normativa. Es así de simple. Y ahora mismo hay demasiadas situaciones de negligencia que están poniendo vidas en riesgo”, afirmó.

La iniciativa aprobada incluye un refuerzo inmediato de los mecanismos de inspección, vigilancia y control en las explotaciones ganaderas; la puesta en marcha de un plan específico de prevención y actuación frente a la presencia de équidos en las carreteras andaluzas; la creación de un protocolo de intervención rápida para evitar que, tras un accidente, los animales continúen generando peligro; el endurecimiento de las sanciones cuando los equinos no estén debidamente identificados, inscritos o custodiados; y la creación de un registro de infracciones y reincidencias para actuar contra propietarios negligentes.

“El problema es el ganado que se escapa de explotaciones mal gestionadas, sin control, sin identificación y sin las medidas de custodia que exige la ley”, recalcó Jiménez, subrayando que la iniciativa “no pretende generar conflictos competenciales, sino resolver un problema real que está costando vidas”. A su juicio, la frecuencia de estos incidentes evidencia que “no hablamos de casos puntuales, sino de un problema estructural que la Junta debe abordar con contundencia”.

El parlamentario quiso agradecer especialmente el trabajo jurídico de José Antonio, padre de la mujer fallecida en Fuente Clara, cuya implicación calificó como “un ejemplo de compromiso cívico”. “Nada le devolverá a su hija, pero su empeño puede evitar que otras familias sufran lo mismo”, añadió.

La iniciativa salió adelante con seis votos a favor, uno en contra y diez abstenciones. Jiménez confió en que estas medidas permitan “salvar vidas en el futuro”, destacando que ese es el propósito que impulsa la propuesta y el compromiso del PSOE de Andalucía.