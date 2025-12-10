El PP destaca que Andalucía lidera España con la primera ley autonómica de vivienda

La secretaria general del PP de Huelva y parlamentaria andaluza, Berta Centeno, ha subrayado que Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma con legislación propia en materia de vivienda tras la aprobación de la nueva Ley de Vivienda en el Parlamento andaluz.

Centeno ha valorado que la normativa permitirá a numerosos onubenses acceder a una vivienda digna, gracias a medidas centradas en quienes se encuentran en mayor dificultad y fruto del diálogo y la participación ciudadana. Entre los puntos clave de la ley destacan el fomento de la vivienda protegida, la renovación de inmuebles, la garantía de seguridad jurídica para arrendatarios y propietarios, y la reducción de plazos y trámites administrativos.

Asimismo, la ley facilita que los ayuntamientos dispongan de suelo para la construcción de viviendas protegidas y asequibles, promoviendo cambios en el uso del suelo que permitirán levantar hasta 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años.

Centeno ha recordado que, desde que Juanma Moreno asumió la Presidencia de la Junta, se han promovido más de 13.000 viviendas protegidas, frente a la inactividad de los gobiernos anteriores del PSOE en esta materia.

La dirigente popular ha criticado la gestión del Gobierno central en materia de vivienda, afirmando que “mientras que Juanma Moreno defiende la propiedad privada ante la ocupación, el gobierno de Sánchez no protege a los propietarios, retirando viviendas del mercado de alquiler y elevando los precios”.

Finalmente, ha asegurado que la nueva ley constituye “un paso clave para abordar una de las principales preocupaciones de los ciudadanos: el acceso a una vivienda digna y asequible”.