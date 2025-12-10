El PSOE denuncia que Rociana del Condado pierde 50.000 euros para la investigación de su fosa común

Rociana del Condado ha sido escenario de una denuncia pública por parte del PSOE de Huelva en relación con la memoria democrática y la exhumación de fosas comunes. El secretario de Memoria Democrática del PSOE provincial, Fran Luque, y el portavoz local, Rubén Picón, han comparecido en el cementerio municipal de San Fernando para reclamar actuaciones que garanticen la dignidad y reparación de las víctimas del franquismo.

Fran Luque ha lamentado la política del Partido Popular respecto a la memoria democrática, señalando que tanto el Ayuntamiento de Rociana como la Diputación de Huelva están reduciendo significativamente los recursos destinados a esta materia. Según explicó, los presupuestos de la Diputación para 2026 destinan apenas 80.000 euros a memoria democrática, lo que supone una disminución del 75% respecto a los últimos presupuestos socialistas, que alcanzaban los 400.000 euros.

“El PP está desmantelando la memoria democrática, guardando en un cajón las esperanzas de las víctimas de encontrar dignidad y reparación”, ha señalado Luque, recordando que el Gobierno de España ha presupuestado 13 millones de euros para esta materia y ha invertido casi 400.000 euros en exhumaciones como la de la Fosa de la Soledad en Huelva capital.

Por su parte, Rubén Picón ha denunciado la pérdida de 50.000 euros en subvenciones que podrían haberse destinado a la investigación y exhumación de la fosa común de Rociana del Condado. “Lociana del Condado es la única localidad que ha rechazado dos veces esta subvención proveniente de un proyecto arqueológico, dejando sin recursos a 67 víctimas locales y 19 de otras localidades”, ha explicado.

Picón ha reclamado “justa reparación y dignidad para estas personas, que fueron fusiladas por sus valores de izquierda y arrojadas a fosas y cunetas sin compasión”, subrayando que los familiares siguen esperando respuestas y apoyan la reclamación del PSOE.

Ambos dirigentes han coincidido en la necesidad de reforzar el compromiso con la memoria democrática y han advertido que continuarán exigiendo recursos y medidas que permitan garantizar la investigación, localización y dignificación de los restos de las víctimas en la provincia de Huelva.