VOX Huelva reclama suspender la obligatoriedad de la baliza V-16 por su “alto coste” y su “eficacia no demostrada”

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que presentará en el próximo Pleno una moción para instar al Gobierno de España a suspender la obligatoriedad de la baliza V-16, cuya implantación está prevista para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia. La formación considera que esta medida supone “un gasto innecesario para las familias” y que se aplica “sin evidencias técnicas que avalen su eficacia”.

La viceportavoz de VOX, María López, ha asegurado que España es “el único país de la Unión Europea” que ha impuesto este dispositivo, y sostiene que la decisión llega “en unas Navidades marcadas por grandes dificultades económicas para muchos hogares”. En esta línea, ha cuestionado las prioridades del Ejecutivo central: “A estas alturas, nadie cree que Pedro Sánchez esté preocupado por la seguridad de los españoles, sino por aumentar ingresos”.

Desde VOX apuntan que la obligatoriedad de la baliza V-16 “carece de proporcionalidad”, ya que —según afirman— no existe un beneficio acreditado en términos de seguridad vial y además genera una “desigualdad normativa” respecto a los vehículos extranjeros que circulan por España, que quedan exentos de cumplir la medida.

López también ha calificado como “contradictorias” algunas recomendaciones de la DGT, que indican colocar la baliza desde el interior del vehículo. Según argumenta, los protocolos de prevención de riesgos “son claros”: los ocupantes deben abandonar el vehículo y situarse en un lugar seguro fuera de la calzada. Además, añade que la conectividad mediante eSIM a la red DGT 3.0 “no es viable en numerosos tramos por falta de cobertura”.

Para VOX, la solución pasa por permitir que el conductor pueda elegir entre la baliza V-16 y los triángulos reflectantes, utilizados “con eficacia durante décadas”. Asimismo, reclaman que el Gobierno dirija sus esfuerzos a aliviar las cargas económicas de los ciudadanos y a habilitar líneas de ayuda para la renovación del parque móvil, medida que —según defienden— sí contribuiría a mejorar de manera real la seguridad vial en el país.