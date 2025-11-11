VOX pide revisar las tasas de regadío en Almonte para garantizar equidad entre agricultores

El grupo municipal de VOX en Almonte ha presentado una moción para modificar la Ordenanza Fiscal 2-11, que regula las tasas aplicables a las tierras de regadío y secano, ante lo que consideran una injusticia para los pequeños agricultores del municipio.

José Joaquín de la Torre, concejal de VOX, ha explicado que la ordenanza actualmente fija 150 euros para secano y 1.000 para regadío, basándose en una ortofoto de hace más de diez años que no refleja la situación real de las fincas. Según De la Torre, “no puede pagar lo mismo quien no tiene agua que quien produce a pleno rendimiento”, y destacó que la tasa fija actual puede perjudicar seriamente a familias que dependen de la tierra.

La moción plantea que las tasas se calculen en función de tres criterios: la productividad real del terreno, el uso efectivo del riego y la disponibilidad de agua, y el tipo de cultivo y su rentabilidad media. Asimismo, se propone distinguir entre parcelas con regadío activo, parcial o sin agua, e implantar un mecanismo de revisión periódica basado en informes técnicos sobre productividad y costes agrarios.

De la Torre subrayó que “el Ayuntamiento no puede seguir aplicando una tasa ciega y desproporcionada” y aseguró que VOX defenderá siempre a quienes trabajan la tierra y generan riqueza en Almonte.