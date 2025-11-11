El PSOE exige a Hernández Cansino medidas ante el transfuguismo de un concejal

El secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera, ha expresado su preocupación por la situación generada tras la expulsión de un concejal del Partido Popular, José Luis Contreras Corrales, quien actualmente forma parte del grupo UPU, y ha reclamado al alcalde Hernández Cansino que cumpla la ley y retire las ventajas económicas y políticas concedidas al edil.

Según Ferrera, Contreras Corrales, que en mayo abandonó el PP para incorporarse a UPU, fue nombrado cuarto teniente de alcalde y percibe 31.000 euros anuales, a pesar de que la Ley de Bases del Régimen Local prohíbe este tipo de mejoras a concejales expulsados de su grupo. “Si Cansino no actúa, estaría incumpliendo la ley que él mismo defendió en legislaturas anteriores”, señaló el dirigente socialista.

Ferrera recordó que en la anterior legislatura, Cansino cuestionó a concejales acusados de transfuguismo y exigió la devolución de su retribución, pero ahora, según el PSOE, se estaría permitiendo que un concejal expulsado del PP mantenga beneficios económicos y políticos, lo que califica como un claro caso de transfuguismo.

El portavoz socialista subrayó que, de no adoptarse medidas inmediatas, el PSOE llevará el caso a los tribunales y no descarta impugnar acuerdos municipales en los que haya participado el concejal expulsado. “Exigimos cumplimiento de la ley y un Ayuntamiento libre de transfuguismo”, concluyó Ferrera.