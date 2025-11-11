Amaro Huelva: “El Gobierno de España cumple con Huelva, con sus carreteras y con los onubenses”

El senador socialista Amaro Huelva ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de España con la provincia, especialmente en la mejora de sus carreteras, subrayando que “donde antes hubo abandono, hoy hay compromiso, planificación y obras en marcha”. Según ha explicado, estas actuaciones no solo incrementan la seguridad vial, sino que también fortalecen la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico de los municipios onubenses.

Amaro Huelva detalló que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva a cabo mejoras en las principales vías nacionales de la provincia, como la N-433 entre Higuera de la Sierra y Valdezufre, y próximamente el tramo Jabugo–Cortegana; la N-435 en Cumbres de San Bartolomé, La Nava, Zalamea la Real, y entre Beas y Valverde del Camino; así como intervenciones en la N-431, la A-49 y la A-66, incluyendo accesos desde Palos, San Juan del Puerto y Gibraleón.

El senador recordó que desde 2018 la inversión en infraestructuras se ha duplicado, superando los 83 millones de euros, y que solo este año se han licitado contratos por más de 29 millones: 14,5 millones para la conservación de 195 kilómetros de vías provinciales y 15 millones para la mejora de la A-49 entre Cartaya y el Polígono Industrial El Prado.

“Huelva está recibiendo una inversión histórica que se traduce en obras visibles, planificación y compromiso con los onubenses”, concluyó Amaro Huelva, destacando que la estrategia del Gobierno busca vertebrar la provincia y mejorar la vida de sus habitantes.