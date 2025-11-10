Gaviño critica a Moreno Bonilla por nombrar a un directivo de la sanidad privada como viceconsejero

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha denunciado la gestión sanitaria del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, tras las masivas movilizaciones en defensa de la sanidad pública en Andalucía.

Gaviño ha señalado que la respuesta del Ejecutivo andaluz a las protestas ha sido nombrar como viceconsejero de Salud a Nicolás Navarro, directivo de la sanidad privada, lo que, según el socialista, evidencia el modelo de privatización de la sanidad pública que estaría promoviendo el PP.

El portavoz ha recordado casos anteriores de gestión polémica en la Consejería de Salud, incluyendo viceconsejeros vinculados a la sanidad privada o con irregularidades en sus currículums, y ha alertado sobre los efectos de esta política: más privatización, menor inversión, listas de espera crecientes y pérdida de personal sanitario.

En relación con la provincia de Huelva, Gaviño ha criticado los recortes de 4,2 millones de euros al Hospital Juan Ramón Jiménez y la insuficiente partida destinada al Materno Infantil, que este año solo representa un 20% del presupuesto total anunciado para su construcción. Asimismo, ha señalado que Huelva es la provincia que menos inversión recibe de la Junta de Andalucía, lo que afecta a servicios esenciales, como los cribados de cáncer de mama.

El parlamentario onubense ha anunciado que esta semana se debatirá en el Parlamento andaluz la creación de una Comisión de Investigación sobre la sanidad andaluza, y ha instado al PP a respaldarla, advirtiendo que un voto en contra confirmaría, según su criterio, la falta de transparencia y responsabilidad del Ejecutivo regional.