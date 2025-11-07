El PP lleva al Congreso y al Senado su rechazo al deslinde de las marismas de Doñana

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados y en el Senado una batería de preguntas para intentar frenar el deslinde aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica que afecta a las marismas del Parque Nacional de Doñana. La diputada nacional Bella Verano ha mostrado su “respaldo absoluto” al Ayuntamiento de Hinojos, a su alcaldesa Joaquina del Valle y a su equipo de gobierno “ante una decisión que supone un grave error y amenaza directa al patrimonio natural del espacio protegido”.

Verano ha asegurado que el Gobierno “ha ignorado los informes científicos, despreciado dos años de trabajo y alegaciones de los ayuntamientos, y actuado sin el pronunciamiento preceptivo del Consejo de Participación de Doñana”. En este sentido, ha calificado la medida como “una aberración científica y ambiental”, al declarar la laguna como zona de agua salada. “Es ignorar décadas de estudios que acreditan que estamos ante un ecosistema de agua dulce único en el mundo”, ha denunciado.

La diputada ha recordado además que “mientras el Ejecutivo central paraliza el deslinde del Delta del Ebro a petición de Junts, por falta de consenso, en Andalucía lo impone sin acuerdo alguno, con la Junta y los ayuntamientos en contra”. Por ello, ha anunciado que el PP “utilizará todas las herramientas parlamentarias necesarias para revertir esta decisión y proteger Doñana de un atropello técnico y político”.

Por su parte, la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, ha adelantado el inicio de una campaña social contra el deslinde, que incluirá una recogida de firmas abierta a todos los vecinos. “El pueblo de Hinojos no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a defender nuestro patrimonio natural con todas las herramientas a nuestro alcance”, ha afirmado.

El Partido Popular considera que el deslinde aprobado “no solo carece de rigor técnico, sino que pone en riesgo el equilibrio ecológico del mayor humedal de Europa”. Con su iniciativa, los populares buscan que el Gobierno reconsidere la medida y que el proceso se revise con la participación de todos los actores implicados en la gestión de Doñana.