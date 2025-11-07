Carmelo Romero aclara sus palabras sobre los cribados y lamenta si se interpretaron como un reproche a los sanitarios

El senador del PP por Huelva y concejal en Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ha aclarado que sus declaraciones sobre el fallo en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía “no pretendían culpar a los profesionales sanitarios” y ha lamentado “sinceramente” si se interpretaron de ese modo. "Si mis palabras han causado malestar, lo lamento profundamente".

Romero ha subrayado que “los médicos no son el problema, sino la clave de la solución”, y que su reflexión buscaba “poner en valor la necesidad de aprender de los errores y mejorar los procedimientos”. En este sentido, ha insistido en que su prioridad son “las más de 2.300 mujeres afectadas” y ha pedido “trabajar unidos para que la sanidad andaluza salga fortalecida”.

El senador ha expresado su “pleno apoyo” al personal sanitario y a la Consejería de Salud, que ha iniciado una auditoría del sistema de cribado, destacando la importancia de la “colaboración y la transparencia”.

“La sanidad pública andaluza cuenta con grandes profesionales, y su esfuerzo merece respeto y respaldo. No se trata de buscar culpables, sino de garantizar que cada mujer reciba la atención que merece”, ha concluido.