Gavira, sobre los problemas de infraestructuras: “Huelva, ¿cuándo? A este paso, Huelva nunca”

Durante su visita a Huelva, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha mostrado su apoyo al minuto de silencio organizado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) como protesta por el abandono que sufre la provincia en materia de infraestructuras.

Gavira ha denunciado que los problemas de infraestructuras en Huelva, que abarcan el transporte ferroviario, las carreteras, las instalaciones hídricas y los servicios sanitarios, “son responsabilidad de populares y socialistas, que siempre han hecho las mismas promesas sin que se vea ningún resultado”. El dirigente se ha preguntado con ironía “Huelva, ¿cuándo?”, subrayando que “a este paso, Huelva nunca”.

En un desayuno informativo organizado por el grupo provincial de VOX, Gavira ha lamentado la situación histórica de la provincia: “Siempre nos dicen que es una provincia aislada y olvidada. Al final parece una provincia transparente para quienes nos gobiernan, que son el Partido Popular y el Partido Socialista”.

El portavoz ha instado a que se deje de señalar solo las carencias y se responsabilice a los culpables: “El PP, en las infraestructuras que son competencia autonómica, y Sánchez y su ministro Puente, en relación con las infraestructuras que dependen del Gobierno de España, lo que están haciendo es engañar a los onubenses”.

Finalmente, Gavira ha pedido a los ciudadanos que “responsabilicen con su voto cuando llegue el momento al PP y al PSOE”, insistiendo en que Huelva tiene “potencial para ser una tierra rica y de oportunidades”, pero que actualmente se mantiene aislada y olvidada por la clase política.