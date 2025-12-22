El PP exige disculpas públicas al alcalde de Paterna del Campo por reparto de panfletos políticos en un instituto

El Partido Popular de Paterna del Campo ha reclamado al alcalde del municipio, del PSOE, que ofrezca disculpas públicas tras el reparto de un panfleto de carácter político en un instituto local. Según el portavoz municipal del PP, José Miguel Valderas, esta acción supone un intento de adoctrinamiento a menores, “coartando su libertad de pensamiento y elección, recogida en la Constitución española”.

Valderas ha lamentado que este tipo de actuaciones, que afectan a alumnos, profesores y familias, genera un “discurso de odio hacia quienes no comparten la misma ideología política” y degrada la imagen del municipio. Por ello, ha exigido que el alcalde se disculpe con los estudiantes, sus padres, el personal educativo y toda la población de Paterna del Campo.

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha apoyado la denuncia, recordando que “las instituciones educativas son un pilar fundamental en la formación de las nuevas generaciones y no un punto de manipulación por parte de los regidores municipales”.

Ambos dirigentes han subrayado que en política “no todo vale” y han reiterado su rechazo a prácticas que, según consideran, buscan influir en la educación de los jóvenes con fines partidistas.