El PSOE destaca la importancia del abono estatal de transporte para Huelva y pide al PP "medidas similares"

El senador del PSOE por Huelva, Amaro Huelva, ha destacado este viernes la importancia del nuevo Abono Estatal de Transporte anunciado por el Gobierno central, que entrará en vigor el próximo 19 de enero y permitirá a los usuarios desplazarse por toda España por 60 euros al mes, mientras que los jóvenes menores de 26 años contarán con un abono reducido de 30 euros.

Según el socialista, este nuevo recurso «estructurará la provincia» al facilitar que las personas que viven fuera de la capital —en la Sierra, la Costa o el Condado— puedan estudiar, trabajar o acceder a servicios sin limitaciones geográficas, mejorando de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos.

Amaro Huelva ha aprovechado la ocasión para cuestionar a las administraciones locales y autonómicas gobernadas por el PP, preguntando si tienen previsto implementar medidas similares en Huelva y Andalucía para integrar las líneas locales y autonómicas en el ámbito del bono estatal. «Queremos que cuenten con los que menos tienen, que son los que más sufren los recortes», ha subrayado.

El senador ha recalcado que la iniciativa estatal busca «estar al lado de quienes más lo necesitan», garantizando movilidad accesible y equitativa para todos, y ha insistido en que no se trata de más recortes, sino de políticas que mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente de los colectivos con menor poder adquisitivo.

Con este anuncio, el PSOE sitúa a Huelva en el debate sobre la necesidad de políticas de transporte inclusivas, capaces de garantizar que todos los onubenses puedan moverse con igualdad por el territorio.