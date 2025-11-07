VOX Huelva respalda las reivindicaciones de enfermeros y fisioterapeutas en su reunión con el sindicato SATSE

La presidenta provincial de VOX Huelva, María López, y el vicepresidente, Wenceslao Font, han mantenido un encuentro con el secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE, Antonio Pérez, y la vicesecretaria provincial, Anaya Fernández, tras la renovación de la dirección del sindicato. Durante la reunión se abordaron las principales reivindicaciones de los profesionales de enfermería y fisioterapia, así como la situación general de la sanidad en la provincia.

Desde VOX Huelva se ha destacado la “labor ejemplar y el compromiso diario de los profesionales sanitarios”, especialmente en una provincia que, según denuncian, “sigue infradotada de medios e infraestructuras básicas”, con los CHARES aún pendientes de ejecución pese a los repetidos anuncios del Gobierno andaluz.

Tanto el partido como el sindicato coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad y el respeto hacia el personal sanitario, ante el incremento de agresiones sufridas en los últimos meses. En este sentido, SATSE trasladó a los representantes de VOX la urgencia de implementar medidas efectivas de protección y campañas de sensibilizaciónque garanticen entornos laborales seguros.

El sindicato ha insistido, además, en que la Junta de Andalucía debe cumplir íntegramente el Pacto de Atención Primaria, dotando de más personal y mejorando las condiciones laborales y retributivas del colectivo. Asimismo, exigieron la aplicación efectiva del acuerdo de carrera profesional, de modo que se reconozca el desarrollo profesional de enfermeros y fisioterapeutas en todos los niveles y categorías.

Por su parte, María López y Wenceslao Font reiteraron el apoyo de VOX Huelva a las demandas del sector y subrayaron su compromiso con una sanidad pública de calidad, “donde los recursos lleguen a quienes realmente sostienen el sistema: los profesionales y los pacientes”.