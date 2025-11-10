El PP de Huelva refuerza su presencia en la dirección regional tras el XII Congreso del partido

El XII Congreso del PP de Andalucía, celebrado este fin de semana, ha reafirmado el proyecto político de Juanma Moreno y ha reforzado la presencia de la provincia de Huelva en la dirección regional del partido, según ha destacado el presidente provincial, Manuel Andrés González.

González subrayó que “la Andalucía de 2025 nada tiene que ver con la Andalucía de 2018. Hoy es una comunidad respetada y admirada, con vocación de liderazgo en toda España”.

El Congreso ha supuesto también un refuerzo de la representación onubense en órganos clave del partido. Entre los nombramientos destacan:

Alejandro Romero , vicesecretario de Movilización.

José Carlos Álvarez , vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural.

David Toscano , presidente de la Comisión de Diputados Provinciales.

Loles López y Manuel Andrés González , vocales del Comité Ejecutivo.

Pilar Miranda, vocal de la Junta Directiva autonómica.

El presidente provincial destacó que los nombramientos reflejan “la fuerza de la provincia y la consolidación del PP de Huelva en la dirección autonómica”, y añadió que el partido se mantiene unido en torno al proyecto de Juanma Moreno, impulsando el progreso económico y social de Andalucía en los últimos siete años.