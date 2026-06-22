VOX pide un plan especial para proteger Huelva frente a los incendios

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha reclamado al equipo de Gobierno la puesta en marcha de una estrategia municipal específica para prevenir incendios y reducir los riesgos durante los meses de verano en los espacios naturales y rurales del término municipal.

La iniciativa ha sido presentada por el portavoz de la formación, Wenceslao Font, quien ha solicitado al Ayuntamiento información detallada sobre las actuaciones que está desarrollando dentro de sus competencias para proteger el entorno frente a una campaña estival que considera especialmente preocupante.

Según Font, la petición llega tras un inicio de verano marcado por varios incendios de relevancia en distintos puntos de la provincia, entre ellos los registrados en Alosno, Almonte, Moguer, Gibraleón y Villanueva de los Castillejos.

El portavoz ha recordado especialmente el incendio declarado el pasado 8 de junio en el paraje Los Turbios, en Villanueva de los Castillejos, que afectó a más de 2.000 hectáreas y obligó a evacuar preventivamente a centenares de personas.

Desde VOX consideran que la abundante vegetación generada por las lluvias del pasado invierno, unida a las altas temperaturas, la sequedad del terreno y las condiciones meteorológicas propias del verano, incrementan notablemente el riesgo de incendios forestales.

La formación defiende que los ayuntamientos deben desempeñar un papel activo en la prevención mediante actuaciones relacionadas con la protección civil, la limpieza de zonas de riesgo, el mantenimiento de espacios públicos, la planificación urbana y la gestión medioambiental.

En este sentido, Font ha señalado que Huelva presenta características que requieren una atención específica debido a la proximidad de espacios naturales de alto valor ecológico como las Marismas del Odiel, además de zonas de pinar, áreas agrícolas y espacios de transición entre el medio urbano y forestal.

VOX recuerda que la legislación atribuye a los municipios competencias vinculadas a la protección civil, la prevención de incendios en suelo urbano, la protección ambiental, la gestión de residuos, el abastecimiento de agua y el urbanismo, ámbitos que pueden contribuir a minimizar los riesgos durante la temporada estival.

Por ello, el grupo municipal ha solicitado al equipo de Gobierno que detalle las medidas concretas que está desarrollando para prevenir incendios y reforzar la seguridad en el término municipal ante una campaña que se prevé especialmente exigente en toda la provincia.