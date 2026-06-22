El PSOE exige un plan de choque para Zafra y reta al PP a apoyarlo en el Pleno

El PSOE de Huelva llevará al próximo Pleno municipal una moción para impulsar un plan integral de mejora del barrio de Zafra y ha pedido a la alcaldesa, Pilar Miranda, que abandone “la política del titular” y respalde medidas concretas para responder a las demandas vecinales.

La iniciativa ha sido presentada este lunes por el secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño, acompañado por la viceportavoz socialista María Teresa Flores y varios vecinos del barrio, en un acto celebrado en el Parque Alcalde Juan Ceada.

Gaviño ha asegurado que Zafra se ha convertido en un ejemplo del deterioro que, a su juicio, sufren numerosos barrios de la ciudad y ha acusado al equipo de Gobierno municipal de haber permanecido durante años sin dar respuesta a los problemas planteados por los residentes.

El dirigente socialista ha criticado además que el Ayuntamiento haya anunciado recientemente un plan de actuación para la zona después de que el PSOE registrara su moción y convocara una comparecencia pública para presentar sus propuestas.

“Si hoy Pilar Miranda dice que va a hacer un plan integral para Zafra, esperamos que el viernes vote a favor de la moción que recoge exactamente lo que están pidiendo los vecinos”, ha afirmado.

Entre las principales medidas planteadas por los socialistas figura la puesta en marcha de un plan integral de conservación y rehabilitación del Parque Alcalde Juan Ceada, uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad. Según Gaviño, el parque presenta problemas relacionados con la pérdida de vegetación, el deterioro del mobiliario urbano, la desaparición de bancos, el mal estado de algunas estructuras y la falta de mantenimiento general.

La moción también propone la creación de una mesa de trabajo en la que participen Ayuntamiento, vecinos y organizadores de la Feria de Otoño con el objetivo de compatibilizar la celebración de este evento con la conservación del parque.

Otro de los asuntos incluidos en la iniciativa es la recuperación del Museo de Esculturas al Aire Libre ubicado en el recinto. Los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento anunció hace más de un año una inversión superior a los 650.000 euros para su rehabilitación y denuncian que el proyecto sigue sin ejecutarse.

La propuesta aborda igualmente la situación de las personas sin hogar que habitualmente pernoctan en distintos espacios del barrio. El PSOE defiende una respuesta basada en políticas sociales y recursos asistenciales, reclamando medidas que atiendan tanto a este colectivo como a las preocupaciones planteadas por los vecinos.

En este sentido, Gaviño ha criticado la gestión municipal en esta materia y ha recordado la pérdida de una subvención destinada a la construcción de un nuevo albergue para personas sin hogar.

La moción también se pronuncia sobre el proyecto municipal de ampliación de aparcamientos en la calle Los Mozárabes. Aunque los socialistas consideran necesario aumentar las plazas de estacionamiento disponibles, reclaman que esta actuación se realice manteniendo espacios peatonales, zonas verdes y arbolado.

Según el PSOE, el desarrollo urbano del barrio debe orientarse hacia modelos más sostenibles que permitan mejorar la movilidad sin reducir la calidad de vida de los residentes.

La iniciativa será debatida en el Pleno del Ayuntamiento previsto para el próximo 26 de junio, donde el Grupo Socialista espera recabar el apoyo del resto de formaciones políticas para impulsar las actuaciones planteadas en el barrio de Zafra.