Cartaya recibirá 6,2 millones para reparar daños de las borrascas

Cartaya recibirá cerca de 6,2 millones de euros procedentes del Gobierno de España para hacer frente a los daños ocasionados por las borrascas que afectaron a la provincia durante los últimos meses. Así lo han destacado el diputado nacional socialista Gabriel Cruz y la portavoz del PSOE en el municipio, Pepa González Bayo, quienes han puesto en valor el alcance de las ayudas aprobadas para la recuperación del territorio.

Según los socialistas, del total previsto para Cartaya, más de 4,8 millones de euros se destinarán a la reparación de infraestructuras municipales dañadas por los temporales, mientras que otros 1,34 millones servirán para apoyar a agricultores y ganaderos afectados por las lluvias.

Gabriel Cruz ha enmarcado estas ayudas dentro del paquete de más de 118 millones de euros que el Ejecutivo central está movilizando en la provincia de Huelva. De esa cantidad, más de 90 millones se dirigen a los ayuntamientos afectados y 27,8 millones a explotaciones agrícolas y ganaderas.

Por su parte, Pepa González Bayo ha señalado que estas inversiones tendrán una repercusión directa en la recuperación económica y social del municipio, al permitir la reparación de caminos, infraestructuras y espacios públicos, además de respaldar a uno de los sectores productivos más importantes de Cartaya.

Los representantes socialistas han subrayado que las ayudas permitirán financiar el cien por cien de las actuaciones previstas y que los ayuntamientos dispondrán de un plazo de tres años para ejecutar los proyectos de reconstrucción.