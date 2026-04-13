VOX pide en Huelva un apoyo masivo para “impulsar el cambio” en Andalucía

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado en Huelva que “si los onubenses quieren cambio, la única alternativa posible es votar masivamente a VOX”, en un acto en el que ha defendido el papel de su formación como motor de transformación política en la comunidad.

Gavira ha estado acompañado por el cabeza de lista por Huelva al Parlamento andaluz, Rafael Segovia, y la número dos de la candidatura, María Eiberle, en un encuentro en el que han puesto el foco en la situación de la provincia.

El dirigente ha denunciado el “abandono histórico” de Huelva por parte del bipartidismo, criticando tanto al PSOE como al PP por lo que considera una falta de inversiones en infraestructuras clave como carreteras, conexiones ferroviarias, aeropuerto o proyectos hidráulicos.

En este sentido, ha insistido en que “si se vota lo mismo, se obtendrán los mismos resultados”, defendiendo que VOX representa la única opción de cambio real ante lo que ha calificado como “promesas incumplidas” de los partidos tradicionales.

Por su parte, Rafael Segovia ha subrayado la necesidad de que su formación tenga presencia en el Gobierno andaluz para revertir la situación de la provincia, señalando carencias como la falta de Alta Velocidad, conexiones viarias con otras regiones o el desarrollo de infraestructuras pendientes desde hace años.

Asimismo, ha lamentado el aislamiento que, a su juicio, sufre Huelva, asegurando que es una de las provincias peor conectadas de España, y ha criticado la falta de ejecución de proyectos hidráulicos considerados estratégicos.

El acto se enmarca en la precampaña de VOX de cara a las próximas elecciones andaluzas, en la que el partido busca reforzar su presencia en la provincia y consolidar su mensaje de cambio político.