VOX pide explicaciones al Ayuntamiento sobre el retraso en el plan de asfaltado de Huelva

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha solicitado al equipo de Gobierno información “detallada y transparente” sobre el estado actual del plan de asfaltado 2025, anunciado hace siete meses como “el más ambicioso de los últimos años”. La formación que lidera Wenceslao Font pide conocer “en qué fase se encuentra la ejecución del proyecto, cuántas calles han sido realmente intervenidas, en qué barrios se ha avanzado según el calendario previsto y cuál ha sido la inversión realizada hasta la fecha”.

El portavoz municipal ha recordado que el plan, dotado con 1.040.000 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses, contemplaba actuaciones en más de 220.000 metros cuadrados de vías de una docena de barrios, entre ellos La Orden, Isla Chica, La Merced, Verdeluz, Los Rosales, Pérez Cubillas, Huerta Mena o Las Colonias. Sin embargo, según Font, “cuando ya prácticamente se ha cumplido el plazo fijado y a tan solo dos meses de que finalice el año, muchos vecinos no han visto avances y las calles siguen en mal estado”.

VOX denuncia que zonas como Isla Chica, Verdeluz o Los Rosales presentan aún tramos “gravemente deteriorados e incluso intransitables”, pese a que fueron anunciadas como prioritarias. “El Ayuntamiento prometió una intervención integral que, a día de hoy, no se refleja en la realidad de los barrios”, lamentó Font.

El concejal recordó además que su grupo ya pidió en mayo un esfuerzo adicional para reparar los daños provocados por la borrasca Jana, que agravó el estado de muchas calzadas. “Entonces el equipo de Gobierno respondió que se había activado un dispositivo extraordinario de refuerzo, pero los resultados no son visibles”, subrayó.

VOX acusa al Consistorio de “falta de planificación y de transparencia” en la ejecución del plan, que según el portavoz “se anunció con grandes titulares, pero sin un seguimiento claro ni rendición de cuentas”. Font insiste en que el Ayuntamiento debe explicar “por qué no se ha cumplido el calendario previsto y cuáles son los motivos del retraso”.

“Los onubenses merecen saber en qué se ha invertido su dinero y por qué, pese a los anuncios, las calles de muchos barrios siguen igual o peor que antes”, concluyó el portavoz municipal.