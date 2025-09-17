VOX Almonte pide exonerar de tasas a los viticultores de la localidad afectados por el mildiu

VOX ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Almonte para exonerar a los viticultores cuyos cultivos se hayan visto afectados por el mildiu del pago de la tasa por ocupación de terrenos agrícolas, fijada en 300 euros por hectárea.

El concejal José Joaquín de la Torre advierte de que la viña en Almonte está en peligro, debido a la combinación de problemas históricos como el abandono del campo, la falta de relevo generacional y la subida de costes, sumado este año al impacto del mildiu, que podría reducir la cosecha hasta un 60% y comprometer la viabilidad económica de muchas explotaciones familiares.

La propuesta incluye, además de la exoneración de la tasa, modificar la normativa local para restablecer la cuota anterior, instar a la Diputación y a la Junta de Andalucía a habilitar ayudas directas por hectárea y fomentar proyectos de investigación para combatir la enfermedad. VOX también reclama la colaboración del Consejo Regulador del Condado de Huelva para cuantificar daños y elaborar un plan de recuperación del viñedo, y solicita al Gobierno central y a la Unión Europea medidas para asegurar la estabilidad del sector.

De la Torre subraya que “los agricultores necesitan respaldo institucional, no obstáculos, para mantener viva una tradición que forma parte de nuestra historia y cultura local”.