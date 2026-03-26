VOX pide declarar BIC la antigua estación de tren de Huelva para reforzar su protección y recuperación

El Grupo Provincial de VOX en la Diputación de Huelva ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno con el objetivo de impulsar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la antigua estación de tren Huelva-Término, uno de los enclaves más emblemáticos del patrimonio arquitectónico de la capital.

El portavoz de la formación, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha defendido que esta iniciativa busca “dotar al edificio de mayor protección jurídica y transparencia en las actuaciones futuras”, al tiempo que se garantice su recuperación para el uso y disfrute de la ciudadanía.

Según ha explicado, el inmueble, construido entre 1875 y 1880 y vinculado al desarrollo ferroviario y económico de la provincia, forma junto a su entorno un conjunto de alto valor histórico, arquitectónico y sentimental. En este sentido, ha recordado que ya existe un consenso institucional previo, con acuerdos aprobados tanto por el Ayuntamiento de Huelva en 2016 como por la Diputación en 2019 instando a su protección.

La moción plantea ahora ratificar dichos acuerdos y volver a solicitar a la Junta de Andalucía la tramitación definitiva de su declaración como BIC, una figura que permitiría reforzar su protección conforme a la normativa vigente.

Sánchez Cuéllar ha advertido además del deterioro del edificio, apoyándose en un informe técnico de la Diputación que señala la necesidad “urgente e ineludible” de acometer obras de consolidación estructural y rehabilitación para garantizar su conservación.

Asimismo, VOX ha reclamado mayor claridad sobre las actuaciones previstas en el inmueble, tras la suspensión cautelar de la modificación del catálogo del PGOU que afectaba a su nivel de protección. Según el portavoz, esta situación ha generado incertidumbre sobre el futuro del edificio y posibles contradicciones con los acuerdos institucionales previos.

La iniciativa también incluye el compromiso de preservar la integridad arquitectónica del inmueble en cualquier intervención, apostando por su puesta en valor como elemento clave del patrimonio histórico de la provincia.

Desde VOX insisten en que la declaración como BIC es una herramienta fundamental para evitar el deterioro del edificio y asegurar su conservación a largo plazo, garantizando además un marco de actuación más transparente para las administraciones implicadas.