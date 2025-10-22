VOX pide ampliar la rehabilitación de las viviendas de la barriada de la Navidad más allá de las cubiertas

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva solicitará en el próximo Pleno al equipo de Gobierno que amplíe el proyecto de rehabilitación de las viviendas municipales de la barriada de la Navidad, actualmente en marcha, para que las actuaciones no se limiten únicamente al arreglo de las cubiertas, sino que se extiendan también a las solerías y paredes de aquellas casas que presentan un mayor grado de deterioro.

Así lo ha anunciado el portavoz de VOX en el Consistorio, Wenceslao Font, quien ha recordado que a finales de septiembre el Ayuntamiento inició la primera fase de rehabilitación de estas viviendas, propiedad municipal, después de “años de espera y de promesas incumplidas” por parte de anteriores gobiernos locales.

Font ha explicado que la barriada de la Navidad, construida en la segunda mitad del siglo XX con el propósito de ofrecer viviendas a la clase trabajadora, acumula graves deficiencias estructurales derivadas del paso del tiempo. “Ya en 2008 los vecinos denunciaron la necesidad de acometer reparaciones urgentes por los problemas de habitabilidad que sufrían muchas viviendas, y en 2010 el Ayuntamiento se comprometió a iniciar una rehabilitación que nunca llegó a completarse”, ha señalado.

El portavoz de VOX ha denunciado que, más de quince años después, los inquilinos “siguen viviendo un auténtico calvario, viendo cómo sus hogares se deterioran cada vez más sin que se atiendan de forma integral sus necesidades”.

Según ha precisado, el actual proyecto contempla la rehabilitación de las cubiertas en dos fases: una primera que afecta a 16 viviendas y una segunda que incluye otras 17 en las calles Nochebuena y Real de la Feria. Sin embargo, Font advierte de que esta actuación “resulta claramente insuficiente”, ya que “las solerías y las paredes de muchas viviendas están en un estado lamentable y requieren una intervención urgente”.

“Los vecinos nos piden una rehabilitación completa y digna, no un simple parcheo”, ha afirmado el concejal, quien ha insistido en que el Ayuntamiento debe “escuchar a los afectados y acometer una mejora real que garantice unas condiciones adecuadas de habitabilidad”.

VOX trasladará esta petición al Pleno municipal para que el Gobierno local valore la ampliación del proyecto de rehabilitación y dé respuesta a las demandas vecinales que, según el grupo, “llevan demasiado tiempo esperando una solución definitiva”.