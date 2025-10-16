VOX acusa a la Junta de engañar a los agricultores tras el Acuerdo de Doñana

El diputado de VOX Andalucía por Huelva, Rafael Segovia, ha criticado duramente al Gobierno de Moreno Bonillapor la gestión del Acuerdo de Doñana, tras las declaraciones de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien reconoció que el pacto firmado entre la Junta y el Gobierno central se produjo debido a la presión internacional.

Segovia acusó al Ejecutivo andaluz de ocultar la verdad a los agricultores de la Corona Norte de Doñana, y aseguró que la única salida digna para la Junta es hacerse cargo íntegramente de las ayudas prometidas. Según el diputado, el acuerdo convenció a los regantes para aceptar la retirada de la PL de Regadíos, que habría calificado sus tierras como regables a cambio de 100.000 euros por hectárea destinada a renaturalización, repartidos entre Gobierno central, Junta y Diputación.

“No sólo no se han cumplido las promesas, sino que los agricultores han recibido multas millonarias, mientras que la primera convocatoria de ayudas solo cubrirá 400 hectáreas, lejos de las 1.200 hectáreas solicitadas por los regantes de los cinco municipios de la Corona Norte”, denunció Segovia.

El parlamentario de VOX aseguró que, de haberse incluido infraestructuras como la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, se podrían haber regado 1.200 hectáreas más y otras 20.000 adicionales, evitando compensaciones millonarias y permitiendo compatibilizar la agricultura con la conservación de Doñana.

Segovia calificó de “engaño” el Acuerdo de Doñana, al considerar que PP y PSOE priorizaron cesar la actividad agrícola en lugar de proteger el sector local, y acusó a la Junta de dar información contradictoria sobre el desbloqueo de obras hidráulicas a los agricultores.

“El Acuerdo puede ser un mal menor para los regantes, pero es absolutamente nefasta para la provincia”, afirmó, subrayando que solo VOX ha defendido los intereses de los agricultores y la agricultura onubense. Segovia advirtió que, si la Junta no asume su responsabilidad total sobre las ayudas, “confirmará su complicidad con el Gobierno central en el engaño a los agricultores”, y VOX exigirá responsabilidades políticas al presidente autonómico.