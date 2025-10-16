El PP de Huelva celebra la inversión de 103 millones para modernizar el transporte sanitario

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha valorado positivamente la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la contratación de un nuevo contrato de transporte sanitario en la provincia, dotado con 103 millones de euros.

Desde el PP de Huelva destacan que esta inversión supone un importante avance en la modernización del sistema sanitario provincial, no solo por la renovación del equipamiento, sino también por la ampliación de la flota y del personal. “Se trata de medios más modernos y equipamiento con la última tecnología, tanto para el transporte urgente como programado en todos los centros sanitarios públicos de la provincia”, ha señalado González.

El nuevo contrato, que reemplaza al firmado en 2018, amplía la flota de 50 a 57 ambulancias e incorpora vehículos tipo C con soporte vital avanzado, aumentando así la capacidad de respuesta ante emergencias. Además, cubrirá los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva y los distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña.

González ha insistido en que, aunque aún queda mucho por hacer en materia sanitaria, no se puede ignorar el esfuerzo inversor y el compromiso del Gobierno andaluz en los últimos años para modernizar y mejorar el sistema público. “Es un paso más para garantizar un transporte sanitario más eficaz y seguro para todos los onubenses”, ha remarcado.