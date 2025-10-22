El PSOE exige responsabilidades a la Junta por el escándalo del cribado de cáncer de mama

La diputada provincial y vicesecretaria general del PSOE de Huelva, Rocío Cárdenas, ha exigido ante la Delegación territorial de Salud y Consumo responsabilidades políticas y respuestas inmediatas a la Junta de Andalucía por las irregularidades detectadas en el cribado de cáncer de mama.

Cárdenas ha denunciado que casi 2.000 mujeres en Andalucía aún no han recibido un diagnóstico por retrasos en el programa de cribado y ha alertado de que asociaciones de pacientes han denunciado ante la Fiscalía la posible destrucción de pruebas y la desaparición de historiales médicos. “Estamos ante una posible corrupción sanitaria que exige responsabilidades políticas y respuestas rápidas”, ha subrayado.

La socialista ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por minimizar la magnitud del problema y ha asegurado que este escándalo pone de manifiesto el abandono de pacientes dependientes de la sanidad pública frente a quienes pueden recurrir a la privada. “No se puede seguir mintiendo ni echando balones fuera. Este es el mayor escándalo de la crisis sanitaria en Andalucía”, ha afirmado.

Para presionar al Gobierno andaluz, el PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos de Huelva, instando a soluciones inmediatas y a una gestión sanitaria más eficaz y transparente. “Tenemos que luchar por un sistema público y universal que proteja a todos los ciudadanos, especialmente en enfermedades graves como el cáncer”, ha concluido Cárdenas.