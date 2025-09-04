VOX Huelva respalda a la plataforma “Inclusión sin Excusas” y pide la continuidad de maestros sombra

La presidenta provincial de VOX en Huelva, María López, y la responsable de Relaciones Institucionales, Esperanza Soria, se reunieron con Marta Domínguez, presidenta de la plataforma ciudadana Inclusión sin Excusas, para abordar las demandas de las familias de niños con necesidades educativas especiales.

Según López, la eliminación de la figura de asistente en aula o maestro sombra por falta de acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Autismo (FAA) tiene “consecuencias nefastas” para los alumnos afectados. Por ello, VOX ha firmado el manifiesto de la plataforma para respaldar la continuidad de los maestros sombra, así como la gratuidad y profesionalización del servicio.

El encuentro se enmarca en la labor que el partido ha venido desarrollando desde julio, cuando el portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, y otros diputados se reunieron con la FAA para conocer la situación de las familias con hijos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en centros públicos. La no renovación del convenio entre la Federación y la Consejería de Educación ha dejado al alumnado TEA sin recursos suficientes, convirtiendo al modelo actual en una red de más de 800 convenios que no cubren las necesidades reales.

VOX en Andalucía ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para garantizar que los apoyos educativos destinados a alumnado TEA sean públicos, gratuitos y profesionalizados, evitando que las familias tengan que asumir su coste, que puede superar los 400 o 500 euros al mes. La iniciativa alerta que, ante la falta de recursos, los propios colegios solicitan apoyos externos que, en muchos casos, son voluntarios sin la cualificación necesaria, generando sobrecarga e inseguridad para las familias.

Con esta acción, VOX Huelva muestra su apoyo a la causa promovida por las familias y reconoce públicamente su labor en favor de la inclusión educativa en la provincia.