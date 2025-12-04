El PSOE acusa al PP de bloquear la educación y ocultar fallos en los cribados de cáncer

El portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ofreció hoy una rueda de prensa con motivo del Día de la Bandera de Andalucía, en la que homenajeó a Manuel José García Caparrós, joven malagueño de 18 años asesinado en 1977.

“Hoy recordamos a quienes defendieron la democracia en Andalucía y a quienes nos enseñaron el valor de nuestra bandera”, afirmó Gaviño, criticando al Partido Popular por su papel en el Parlamento andaluz y su gestión de leyes fundamentales.

El portavoz socialista denunció que el gobierno de Moreno Bonilla ha tramitado varias leyes “por la vía de urgencia” usando su mayoría absoluta, sin aceptar enmiendas de la oposición ni abrir debate con la sociedad civil. Entre las leyes mencionadas se encuentran la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley de Gestión de la Sostenibilidad del Medio Ambiente, la Ley de Montes y la Ley de Polígonos Industriales.

Gaviño también puso el foco en la educación pública, criticando la negativa del PP a aprobar una proposición de ley socialista que buscaba garantizar aulas menos masificadas, mayor atención al alumnado con necesidades especiales y mejoras en la calidad educativa. Según el portavoz, estas medidas contaban con el respaldo de sindicatos y comunidad educativa, pero fueron bloqueadas por la mayoría absoluta del gobierno andaluz.

Otro tema central de la rueda de prensa fue la sanidad pública, especialmente los cribados de cáncer de mama. Gaviño acusó al PP de impedir la comparecencia de la gerente del SAS y de “normalizar” los problemas detectados, afectando a miles de mujeres andaluzas. “Estas mujeres no solo merecen nuestro respeto, también merecen que la Junta pida perdón por el daño causado”, subrayó.

El portavoz concluyó su intervención señalando que el mensaje del PSOE es doble: recordar a quienes defendieron la democracia en Andalucía y homenajear a las mujeres que siguen luchando por la justicia y la igualdad en la sociedad.