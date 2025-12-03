El PSOE presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Diputación de Huelva

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huelva ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la institución para 2026, al considerar que las cuentas “abandonan y olvidan por completo a los pueblos de la provincia, a los que solo ofrecen migajas”, a pesar del incremento histórico de 26 millones de euros procedentes de las transferencias corrientes del Estado.

El portavoz socialista, Rubén Rodríguez, ha señalado que este aumento, que representa un 8% más respecto al año anterior, “no se traduce en beneficios reales para los municipios”. Según ha explicado, la concertación incondicionada, es decir, los fondos transferidos directamente a los ayuntamientos, se incrementa en apenas un millón de euros, lo que supondría una media de 12.500 euros por municipio frente a los aproximadamente 100.000 euros que, en su opinión, deberían haberse destinado.

Rodríguez ha criticado también la falta de partidas para afrontar retos urgentes como planes de emergencia climática, el reto demográfico o la mejora de caminos rurales. Además, las inversiones reales en infraestructuras apenas crecen 500.000 euros para toda la provincia, una cifra que considera claramente insuficiente.

El portavoz socialista ha denunciado que “el premio gordo se lo lleva la capital con el nuevo Palacio Provincial, mientras los pueblos reciben la pedrea”, y ha defendido que los presupuestos “no atienden las necesidades reales ni las demandas de los alcaldes, vecinos y vecinas, especialmente de los municipios más pequeños”.

Por estas razones, el PSOE ha rechazado las cuentas provinciales y reclama una distribución más justa de los recursos, que contemple de manera equilibrada las necesidades de toda la provincia.