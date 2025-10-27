VOX Huelva denuncia un nuevo ataque vandálico en su sede provincial tras las pintadas de hace ocho días

La presidenta provincial de VOX Huelva, María López Zambrano, ha comparecido esta mañana en la sede provincial de la formación, ubicada en el número 5 de la calle Fernando el Católico de la capital, para denunciar un nuevo acto vandálico en este espacio que abrió sus puertas en septiembre del pasado año.

Según ha explicado la presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP), “en esta ocasión, han destrozado el cristal del frontal delantero, un ataque que hemos denunciado en la Policía Nacional, como ya hicimos hace ocho días cuando el domingo 19 de octubre nos encontramos pintadas e insultos a Abascal en la fachada, con frases como ‘Que le follen’ , ‘Viva lo LGTBI’ o ‘Viva la República”.

López Zambrano ha recordado que hace aproximadamente un mes, “tiraron naranjas, escupieron al cristal y lógicamente tuvimos que avisar a la Policía Nacional” y “el pasado mes de julio también nos encontramos pintadas, por lo que por desgracia, esto no es algo nuevo y ya lo vivimos con anterioridad en la antigua Oficina Municipal de VOX en la calle Rábida con pintadas de genitales, frases como ‘Fuck, hijos de puta’, o el arrojo de excrementos».

Incluso el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de capital, Wenceslao Font, según ha recordado, tuvo que denunciar otras dos pintadas, en este caso en su vivienda. Así, el 10 de junio de 2020, en el exterior de su portal pintaron una esvástica rodeada de un círculo y acompañada por las palabras “VOX fascista”. Y cuatro días después apareció otra esvástica nazi acompañando a la palabra “fascista” en la zona de buzones, en el interior del portal.

Ante esta situación, la presidente provincial de VOX Huelva ha lanzado un mensaje claro: En primer lugar, ha condenado enérgicamente este ataque, al que ha calificado como “un desprecio a la democracia y a los valores de convivencia”.

“Estos hechos deleznables son la manifestación más evidente de odio hacia el que opina diferente pero ni los insultos, ni los actos vandálicos nos van a amedrentar”, ha advertido.

Tras recordar que el proyecto de VOX está “consolidado” en la provincia, donde es tercera fuerza política y donde “aumentan los afiliados mes a mes”, ha apelado al “respeto” y a la “tolerancia”, valores desde los que, según ha asegurado, “nosotros seguiremos trabajando por mejorar la vida de los onubenses”.

Por último, ha recordado a todos los afiliados, simpatizantes y vecinos de Huelva que “en esta sede tienen su casa, cuyas puertas están abiertas para escuchar sus propuestas, demandas, preocupaciones e inquietudes”.