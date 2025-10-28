VOX exige una vía alternativa para aliviar la saturación del Puente del Odiel tras el accidente de este lunes

El portavoz de VOX en la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras de la Provincia de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha reclamado este martes soluciones urgentes para evitar la saturación del Puente del Odiel, tras el accidente ocurrido en la tarde del lunes en el kilómetro 0,6 de la A-497, en dirección a Punta Umbría, en el que resultaron heridas siete personas.

El siniestro, que obligó a cortar ambos carriles del viaducto y provocó largas retenciones, ha reabierto el debate sobre la falta de infraestructuras que conecten la capital con la Costa Occidental. Sánchez Cuéllar ha lamentado “la inacción de los diferentes gobiernos autonómicos durante décadas” y ha recordado que el Puente del Odiel “no puede seguir siendo la única vía de acceso principal para miles de conductores cada día”.

“El accidente de ayer es una nueva advertencia de una realidad que todos conocen pero pocos quieren afrontar”, señaló el diputado provincial, quien ha subrayado que la falta de previsión y planificación “se traduce en colapsos constantes y en un riesgo permanente para los conductores”.

En este sentido, el representante de VOX ha insistido en que “las condiciones del Puente Sifón no son adecuadas para soportar el volumen de tráfico diario que permitiría aliviar el tránsito del Puente del Odiel”, reclamando una infraestructura complementaria “segura y moderna” que garantice la movilidad y la seguridad vial.

Sánchez Cuéllar ha pedido a la Junta de Andalucía y al Gobierno central “que dejen de mirar hacia otro lado y atiendan de una vez una demanda justa y urgente para Huelva”. Además, ha reiterado el compromiso de VOX con la defensa de las infraestructuras “necesarias para el desarrollo económico y la vertebración territorial de la provincia”.

“No pedimos imposibles”, concluyó el portavoz, “pedimos que se actúe, que se escuche a los onubenses y que se ofrezcan soluciones reales a un problema que afecta cada día a miles de ciudadanos”.