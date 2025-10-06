VOX exige que la antigua cárcel de Huelva acoja el Conservatorio Profesional de Danza y un centro de ocio familiar en Isla Chica

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, ha celebrado el desbloqueo del proyecto de rehabilitación de la antigua cárcel provincial, aunque ha advertido que su grupo “velará para que este espacio albergue el Conservatorio Profesional de Danza, el de Estudios Superiores de Música y un centro de ocio familiar”, en línea con la propuesta que la formación llevó al Pleno en enero de 2023 y que fue aprobada por unanimidad.

Font ha valorado la reciente resolución provisional de la EDIL (antigua Edusi), que confirma la aprobación del proyecto con una inversión de 11,9 millones de euros de fondos europeos, a los que el Ayuntamiento sumará 2 millones más. “Ya no hay excusas para no responder a esta deuda con los onubenses”, ha señalado el edil, recordando que Huelva sigue siendo la única provincia andaluza sin un Conservatorio Profesional de Danza ni de Estudios Superiores de Música.

El portavoz de VOX ha subrayado que esta carencia supone “un agravio comparativo que condena a muchos jóvenes talentos a renunciar a su vocación o a tener que desplazarse a Sevilla o Badajoz para continuar su formación”. Asimismo, ha recordado que el edificio que alberga actualmente el conservatorio de música “nació en el año 2000 con deficiencias y sin posibilidad de ampliación”, por lo que urge “una alternativa real que garantice su crecimiento”.

Font ha destacado que la creación de un Conservatorio Profesional de Danza es “una vieja reivindicación de la sociedad onubense”, impulsada desde 2018 con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación y el Conservatorio Javier Perianes. Pese a los anuncios de la Junta en 2020 y 2022 sobre la puesta en marcha de este proyecto, nunca se ha materializado en los presupuestos autonómicos.

Además, el portavoz ha defendido que la antigua cárcel debe convertirse también en un centro de ocio familiar, con zonas de restauración y espacios infantiles, como parte de la estrategia de VOX para revitalizar Isla Chica. “El edificio puede ser el detonante para recuperar la vida del barrio, mejorar los servicios básicos como la limpieza y la seguridad, y ayudar al comercio tradicional”, ha apuntado.

Por último, Font ha insistido en que la recuperación de este emblemático enclave “debe servir para dar una utilidad real al patrimonio de Huelva y convertirlo en un punto de encuentro para la cultura, el ocio y la formación”, generando oportunidades y actividad económica en una de las zonas más emblemáticas de la capital.