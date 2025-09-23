VOX exige al presidente de la Diputación que cumpla el pacto sobre ayudas a viticultores afectados por mildiu

El portavoz de VOX en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha reclamado al presidente de la institución provincial, David Toscano, que se pronuncie sobre el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio con VOX, que preveía ayudas urgentes para los viticultores del Condado afectados por la plaga de mildiu.

Sánchez Cuéllar denunció la “descoordinación del Grupo Popular” y calificó de “mala praxis” la negativa del PP a cumplir lo pactado, pese a que la alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, firmó el acuerdo como vicepresidenta de la Diputación. El diputado insistió en que, aunque el documento fue enviado con antelación y firmado el 4 de julio, “el PP ha incumplido sus compromisos, dejando vendidos a los viticultores”.

Ante la negativa del Ministerio de Agricultura a otorgar ayudas, VOX ha presentado una moción para el próximo pleno de la Diputación, exigiendo una respuesta clara y urgente tanto de la institución provincial como de la Junta de Andalucía. “Nuestros viticultores merecen una solución inmediata y el cumplimiento de lo pactado”, subrayó Sánchez Cuéllar.