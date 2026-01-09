VOX exige a Moreno Bonilla que pida perdón a Huelva por incumplir el desdoble de la A-483

El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha reclamado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “pida perdón” a los onubenses por lo que considera una “tomadura de pelo” con la promesa incumplida del desdoble de la carretera A-483, así como a las familias que han perdido a seres queridos en esta vía.

Gavira ha realizado estas declaraciones en la propia A-483, recordando que han pasado siete años desde que Moreno Bonilla prometiera el desdoble completo de la carretera entre Almonte, El Rocío y Matalascañas. Según ha denunciado, el proyecto anunciado por el Gobierno andaluz se limita ahora a un carril Bus-VAO hasta El Rocío, una solución que ha calificado de “parche” y que, a su juicio, no responde a las necesidades reales de los vecinos ni soluciona los problemas de colapso y seguridad vial.

El portavoz de VOX ha subrayado que se trata de una de las carreteras con mayor siniestralidad de la provincia, con un tráfico diario que oscila entre los 20.000 y 25.000 vehículos y que se duplica en verano y durante la romería del Rocío. En este contexto, ha asegurado que desde que Moreno Bonilla es presidente “no ha habido un solo año sin víctimas mortales” en esta vía, insistiendo en que “el principal patrimonio de un político es cumplir su palabra”.

Por último, Gavira ha criticado tanto al Gobierno andaluz por renunciar al desdoble completo hasta Matalascañas como al Gobierno de España por plantear, según ha dicho, soluciones basadas en expropiaciones. A su entender, esta falta de actuaciones pone en riesgo el desarrollo económico y turístico de un municipio que concentra gran parte de la actividad y el empleo de la provincia durante varios meses al año.