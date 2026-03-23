VOX exige mejoras urgentes en servicios y seguridad en La Ribera y La Alquería

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha reclamado una actuación urgente de las administraciones para mejorar la situación de las barriadas de La Ribera y La Alquería, denunciando la falta de servicios, problemas de movilidad y deficiencias en infraestructuras que afectan a sus vecinos.

El portavoz de la formación, Wenceslao Font, ha asegurado que “hay que garantizar la igualdad de ambos barrios respecto al resto de zonas de la capital”, tras mantener encuentros con residentes y conocer de primera mano las dificultades derivadas de su ubicación fuera del casco urbano.

Entre las principales demandas, VOX plantea recuperar la atención sanitaria básica en la zona, solicitando al Servicio Andaluz de Salud la reapertura del servicio médico y de enfermería al menos dos días por semana. Además, propone la instalación de un cajero automático en La Ribera, actualmente inexistente, y la ampliación del acuerdo de taxi impulsado por EMTUSA para que también beneficie a los vecinos de La Alquería.

En materia de infraestructuras, la formación reclama una actuación urgente en la carretera HU-3101, especialmente en el tramo del Puente de la Micoba, al que califican como un punto peligroso por su estado. También proponen estudiar un itinerario seguro para peatones y ciclistas que conecte estos núcleos con el resto de la ciudad.

Otro de los aspectos señalados es el riesgo de inundaciones, debido al estado de abandono de arroyos y cunetas. VOX insta a realizar labores de limpieza y mantenimiento para evitar posibles desbordamientos en episodios de lluvias intensas.

Asimismo, la formación propone recuperar la figura del Guarda Rural, aprobada en Pleno en 2022, como medida para reforzar la vigilancia y la conservación del entorno.

La propuesta será debatida en el Pleno de este viernes y, según VOX, busca mejorar la calidad de vida de unos vecinos que “merecen los mismos servicios e infraestructuras que el resto de la ciudad”.

En clave política, el grupo también ha asegurado estar preparado para las próximas elecciones autonómicas, defendiendo que será determinante en el futuro escenario político andaluz.