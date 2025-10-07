VOX pide al Gobierno medidas urgentes frente a la plaga de mildiu que devasta los viñedos de Huelva

El diputado nacional de VOX por Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España para exigir soluciones urgentes ante la plaga de mildiu que arrasa los viñedos de la provincia. Según los datos de la Denominación de Origen (DO), la merma de la cosecha, inicialmente estimada entre un 60% y un 70%, alcanza ya el 80% en algunas zonas, dependiendo del grado de afectación por el hongo.

Fernández Ríos denuncia la “falta absoluta de apoyo” por parte del Ministerio de Agricultura y reclama explicaciones sobre el número de agricultores afectados, el impacto económico de la plaga y las medidas adoptadas para evitar nuevas afectaciones en futuras campañas. Además, solicita información sobre la coordinación con el Gobierno andaluz y la posibilidad de activar fondos europeos para compensar las pérdidas de los viticultores.

El diputado también insta al Ejecutivo a explicar si se plantea autorizar el uso de fungicidas efectivos contra el mildiu y si se prevé mejorar el sistema de seguros agrarios del viñedo ante esta amenaza. Asimismo, pregunta por los estudios realizados sobre el impacto histórico del mildiu y su relación con la disminución de la superficie cultivada, así como por las iniciativas para fomentar la agricultura tradicional de secano en España.

La iniciativa de VOX refleja la preocupación del sector vitivinícola onubense, que atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas debido al hongo que amenaza la producción y la rentabilidad de miles de viticultores en la provincia.