VOX exige al Gobierno local cerrar el nuevo contrato de limpieza ante la proliferación de ratas

Los concejales de VOX, Wenceslao Font y María López, han reclamado al equipo de Gobierno que cierre de manera inmediata el nuevo contrato de limpieza, tras constatar un aumento de ratas y deficiencias en la higiene urbana. Según los ediles, la prórroga del contrato vigente realizada hace un año por el PP ya no garantiza el mantenimiento óptimo de las calles.

El grupo municipal ha exigido “prioridad” a este asunto, que genera “preocupación y malestar” entre los vecinos, y solicita la implementación urgente de un plan integral de desratización en el casco urbano. Además, VOX reclama revisar las condiciones del contrato actual para asegurarse de que la concesionaria cumple con sus obligaciones en mantenimiento y renovación de equipos con la misma diligencia que hasta ahora.

Font y López han pedido también que se detallen los plazos, costes y mejoras previstas en el nuevo contrato de limpieza, calificando la situación de “insostenible” para la población.