VOX exige en la Diputación un Plan Plurianual de Inversiones para acabar con el abandono del Consorcio de Bomberos de Huelva

El portavoz del Grupo Provincial VOX en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha presentado las dos mociones que su formación defenderá en el próximo pleno ordinario de noviembre. La primera de ellas reclama la puesta en marcha de un Plan Plurianual de Inversiones para el Consorcio Provincial de Bomberos, mientras que la segunda aborda el “escándalo del cribado del cáncer de mama”, pidiendo responsabilidades políticas por lo ocurrido.

En relación con la situación del Consorcio de Bomberos, Sánchez Cuéllar ha denunciado la “falta total de planificación y previsión” por parte de la Diputación, afirmando que se trata de “un servicio esencial que protege vidas humanas y que no puede seguir funcionando con puertas que no abren, parques en ruinas y plantillas bajo mínimos”.

El portavoz de VOX ha criticado el actual modelo de inversiones, al que ha calificado de “improvisado y sin consenso con los profesionales”. Según ha explicado, “se destinan recursos a reformas innecesarias mientras se abandonan parques en riesgo operativo, como los de Valverde del Camino, la Sierra o el Andévalo”. Incluso el proyecto de modernización del campo de maniobras de Valverde —ha recordado— “fue rechazado por los propios bomberos al no haberse tenido en cuenta su criterio”.

Por ello, VOX plantea que la Diputación lidere un Plan Plurianual de Inversiones que garantice la renovación de infraestructuras, la mejora del equipamiento y el refuerzo del personal operativo. Sánchez Cuéllar reprochó al equipo de gobierno del PP que “repita los mismos errores del PSOE: improvisación, propaganda y falta de transparencia”.

La segunda moción registrada por el grupo aborda la crisis sanitaria generada por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, que ha afectado a más de dos mil mujeres. Para Sánchez Cuéllar, “la dimisión de una consejera no borra el sufrimiento de miles de mujeres que se han sentido desprotegidas”.

El portavoz de VOX acusó al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de “intentar tapar el desastre con un plan de choque improvisado y sin recursos reales”, asegurando que “el PP ha heredado los mismos errores del PSOE, pero con la hipocresía añadida de haber prometido un cambio que nunca llegó”.

Sánchez Cuéllar ha reclamado depurar responsabilidades políticas y administrativas, además de revisar los protocolos de detección precoz para evitar fallos similares en otras patologías. “Mientras el Gobierno andaluz gasta millones en propaganda, los ciudadanos siguen esperando semanas para una cita médica y meses para una operación”, ha lamentado.

El dirigente provincial concluyó asegurando que VOX seguirá siendo “la única voz que exige rigor, transparencia y respeto” en la Diputación de Huelva, denunciando “la decadencia de los servicios públicos y la falta de compromiso con la seguridad, la salud y la vida de los onubenses”.