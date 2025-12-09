VOX exige declarar la Peste Porcina Africana como “amenaza sanitaria prioritaria” y pide un Plan Nacional de Control del Jabalí

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a declarar de manera inmediata la Peste Porcina Africana (PPA) como una amenaza sanitaria prioritaria de ámbito nacional y a aprobar un Plan Nacional de Control del Jabalí.

Según ha explicado el diputado nacional de VOX por Huelva, Tomás Fernández Ríos, la PPA representa “la mayor amenaza sanitaria y económica para el sector porcino español desde 1994” y sitúa a provincias como Huelva en una situación de riesgo, afectando a miles de empleos directos e indirectos vinculados a explotaciones, mataderos e industria cárnica. Fernández Ríos subrayó que Huelva es referente nacional en porcino ibérico y productos de máxima calidad, por lo que “no se puede permitir que el virus entre en nuestras granjas”.

La iniciativa surge tras el brote detectado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), donde 13 jabalíes resultaron infectados, el primer caso en España en más de tres décadas. VOX recuerda que la expansión de la fauna silvestre, especialmente del jabalí, ha alcanzado niveles preocupantes, con una población estimada en un millón de ejemplares en 2024, cifra que podría haberse duplicado en 2025 debido a la falta de control cinegético.

La PNL insta al Gobierno a adoptar 10 medidas urgentes, entre las que destacan: declarar la PPA como amenaza sanitaria nacional; implementar un plan intensivo de control del jabalí con caza nocturna, visores térmicos y drones; modificar la normativa de armas para permitir tecnologías avanzadas; reforzar la cooperación con países vecinos; establecer un Mando Único Operativo Nacional bajo el Ministerio de Agricultura; y dotar a estas actuaciones de financiación suficiente mediante los Presupuestos Generales del Estado y fondos europeos.

VOX advierte que la PPA no solo amenaza la salud animal, sino también la soberanía alimentaria, los 415.000 empleos del sector, los 8.100 millones de euros en exportaciones y los 7.700 millones del mercado interno, y recuerda que 24 países ya han impuesto restricciones a productos porcinos procedentes de la zona afectada.

Fernández Ríos concluyó señalando que España debe actuar con firmeza y coordinación, siguiendo el ejemplo de otros países europeos que han logrado frenar la expansión de la PPA mediante medidas intensivas y tecnológicas.