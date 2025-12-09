El PSOE alerta del “colapso” de la sanidad en Huelva: 40.000 pruebas pendientes en el Juan Ramón Jiménez

El portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha alertado de la “situación caótica” que atraviesa la sanidad pública onubense durante una convocatoria de prensa motivada, según sus palabras, “por petición de los ciudadanos que nos piden que sigamos hablando de sanidad”.

Gaviño ha denunciado que en el Hospital Juan Ramón Jiménez hay 40.000 pruebas pendientes y 19.000 pruebas con retrasos de hasta dos años, cifras que a su juicio reflejan un “abandono de los onubenses” por parte del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla. El portavoz socialista advierte de que la estrategia del Ejecutivo autonómico consiste en “debilitar poco a poco la sanidad pública para empujar a los ciudadanos hacia la privada”, utilizando el debilitamiento del sistema público como justificación para contratar servicios privados.

El dirigente del PSOE ha citado ejemplos de otras provincias andaluzas para ilustrar la magnitud del problema: en Málaga hay 5.400 biopsias sin analizar desde agosto, en Sevilla 1.330 mujeres esperan una mamografía en el Hospital Virgen del Rocío, y en Córdoba se registran esperas de más de un año para colonoscopias. En Jaén, las pruebas cardíacas se retrasan nueve meses, mientras que en Almería las resonancias y pruebas de TAC superan el año de espera.

Gaviño ha señalado que la situación provoca “sufrimiento gratuito” a los pacientes y que el Gobierno andaluz prioriza “planes de choque que consisten en contratar servicios privados en lugar de fortalecer la sanidad pública”. Además, ha criticado la precariedad laboral que sufren los profesionales sanitarios, lo que provoca la fuga de personal hacia otras comunidades o el sector privado, aumentando los retrasos en la atención.

El portavoz del PSOE ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para visibilizar la situación: “Invito a mis vecinos y vecinas a acudir a cualquier sala de espera del Juan Ramón Jiménez y comprobar la saturación y el abandono que sufren miles de onubenses”. Gaviño ha asegurado que los problemas de la sanidad pública no quedarán en el olvido y anticipa que esta situación tendrá consecuencias políticas en futuras elecciones.