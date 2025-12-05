Gabriel Cruz acusa a la Junta de Andalucía de desmantelar los servicios públicos pese a recibir más recursos que nunca

El diputado nacional del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía de “asfixiar y desmantelar” los servicios públicos en la región, pese a que, según aseguró, la comunidad autónoma “está recibiendo los mayores recursos de la historia por parte del Gobierno de España”.

En rueda de prensa, Cruz destacó que desde que María Jesús Montero es ministra de Hacienda y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, “ha llegado a Andalucía 54.000 millones de euros más que con los gobiernos de Mariano Rajoy”, y que para 2026 la comunidad recibirá más de 30.000 millones de euros adicionales entre transferencias y liquidación de impuestos.

El diputado socialista criticó la gestión del Ejecutivo de Juanma Moreno, señalando la falta de avances en proyectos clave como el Hospital Materno Infantil de Huelva, el cierre de urgencias, la falta de facultativos o los problemas en el cribado de cáncer de mama, al tiempo que subrayó la transferencia de más de 4.000 millones de euros a la sanidad privada. También denunció retrasos en los servicios de dependencia y en la educación pública, mencionando el cierre de 214 aulas en la provincia durante el último año.

Gabriel Cruz defendió la labor del Gobierno de España en la provincia, recordando inversiones y compromisos como la línea AVE, el desbloqueo del túnel de San Silvestre, la puesta en marcha de la línea Huelva-Zafra y actuaciones en carreteras como la Nacional 433, 431 y la A-49. Sin embargo, insistió en que la Junta de Andalucía “abandona a los ciudadanos y desmantela los servicios públicos”, mientras se opone a incrementos de financiación autonómica que beneficiarían a la comunidad.

El socialista concluyó que, frente a un Gobierno central comprometido con la financiación y los servicios públicos, la gestión autonómica “perjudica a Andalucía y a sus ciudadanos en sectores clave como sanidad, educación y vivienda”.