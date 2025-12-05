El PP anuncia 3,9 millones de euros para mejorar la climatización en los colegios públicos de Huelva

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha destacado la inversión de 3,9 millones de euros destinada a mejorar la climatización y el confort térmico en los centros educativos públicos de la provincia. La iniciativa forma parte del Plan Mejora tu Centro – Confort Climático, que beneficiará a 244 colegios de Huelva y pretende garantizar aulas más confortables y saludables para alumnos y docentes.

González subrayó que la medida responde a una “demanda histórica” de la comunidad educativa y destacó su carácter pionero, ya que los fondos se transfieren directamente a los centros, ampliando su autonomía para decidir sobre actuaciones de mejora del confort climático, como la instalación de equipos de climatización, toldos, aislamiento térmico o incluso soluciones naturales como la plantación de árboles.

El reparto de la inversión por comarcas será: 1.596.930 euros para 83 centros del Área Metropolitana; 751.811 euros a 50 colegios del Condado; 719.302 euros a 44 centros de la Costa Occidental; 341.678 euros para 27 colegios del Andévalo; 327.588 euros a 30 centros de la Sierra y 132.568 euros a 10 centros de la Cuenca Minera.

Manuel Andrés González remarcó que “para Juanma Moreno la educación es una prioridad. Esta medida refleja el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía con la mejora de la educación, garantizando que los escolares onubenses puedan aprender en aulas confortables y saludables”. Añadió que la inversión “llegará a todos los rincones de la provincia” y tendrá un impacto positivo en la calidad educativa y el bienestar de la comunidad escolar.