VOX acusa a PP y PSOE de ser los responsables del estado de la marisma de Doñana

El diputado del GP VOX Andalucía por Huelva, Rafael Segovia, ha señalado a PP y PSOE como los “auténticos culpables” del deterioro de la marisma de Doñana, tras 25 años de incumplimientos del Plan Doñana 2005, que debía haberse completado tras el desastre de Aznalcóllar y que ningún Gobierno ha ejecutado.

Segovia criticó obras pendientes como la restauración del Caño Guadiamar y el Brazo de la Torre, y puso en duda la confrontación pública entre Gobierno central y Junta de Andalucía. Según el diputado, PP y PSOE han alternado en el poder desde 2004 sin cumplir el plan, y actualmente se encuentran “al servicio de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo”, en detrimento de la agricultura onubense.

VOX se ha mostrado contrario al deslinde de la marisma planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), al considerar que afecta a la actividad agrícola y se realiza “incluso en contra de la ciencia”. Segovia recordó que, pese al teatro de confrontación política, ambos partidos acabaron acordando la renaturalización de 400 hectáreas, ofreciendo 90.000 euros por hectárea a los agricultores durante 30 años, mientras muchas familias rurales verían sus tierras improductivas.

El diputado denunció que, a dos años del acuerdo, los agricultores aún no han recibido las ayudas comprometidas y viven en una situación de “incertidumbre permanente”. Además, criticó la falta de avances en infraestructuras esenciales, como la Presa de Alcolea, el desdoble del Túnel de San Silvestre o la ampliación de la EDAR de Matalascañas, obras clave para garantizar agua superficial a la Corona Norte y la sostenibilidad agrícola de la zona.

Segovia sostuvo que la renaturalización propuesta consumirá solo 2 hectómetros cúbicos de agua al año, frente a los 986 hectómetros actualmente embalsados en Huelva, y que la construcción de Alcolea incrementaría aún más esta disponibilidad, demostrando que la medida no es necesaria para la protección de Doñana.

El diputado concluyó con un mensaje claro: “Cuando dependa de nosotros, los agricultores volverán a regar sus tierras con agua superficial, compatible con la actividad agrícola, el empleo y el sostenimiento de Doñana”.