El PP de Huelva acusa al Gobierno de Sánchez de “desinterés” por la paralización de la presa de Alcolea
Manuel Andrés González reclama que se retomen y concluyan las obras de la infraestructura, clave para la seguridad y los sectores productivos de la provincia.
El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha denunciado que la paralización de la presa de Alcolearefleja el “desinterés del Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con la provincia de Huelva”. González ha subrayado que la infraestructura se encuentra al 23% de su ejecución y es imprescindible tanto para los sectores productivos como para garantizar la seguridad ante posibles inundaciones en la zona metropolitana.
El dirigente popular ha señalado que, a pesar de la importancia estratégica de la presa, el Gobierno central continúa obstaculizando la continuación de las obras, mientras que la Junta de Andalucía está dispuesta a asumir la finalización de la infraestructura en cuanto reciba las competencias necesarias.
“La Junta está preparada para ejecutar y concluir esta presa, pero el Gobierno de España sigue castigando a Huelva al no ceder las competencias”, ha denunciado González, que ha insistido en que desde el PP no cesarán en su presión hasta que se retomen y concluyan las obras.
El presidente de los populares ha insistido en que la finalización de la presa es vital para asegurar el suministro de agua, proteger a la población de posibles inundaciones y garantizar el desarrollo de los sectores agrícola e industrial, y ha reclamado al Ejecutivo central que asuma su responsabilidad y ponga fin a esta parálisis que, a su juicio, perjudica gravemente a la provincia.