VOX exige al Ayuntamiento actuar en el asfaltado del Barrio Obrero y ampliar el Paseo de Circunvalación

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha reclamado al equipo de Gobierno una actuación urgente para mejorar el estado del asfaltado en el Barrio Obrero, así como la ampliación de la anchura de la calzada en el Paseo de Circunvalación, con especial atención a la calle Presbítero Francisco Gaona.

El portavoz de la formación, Wenceslao Font, ha señalado que el diseño original del barrio, construido a finales del siglo XIX, presenta calles estrechas que no están adaptadas al actual volumen de tráfico, lo que genera dificultades tanto para conductores como para peatones.

Durante una visita al barrio junto al presidente de la asociación de vecinos Santa Bárbara, Manuel Domínguez, el concejal ha denunciado el deterioro del pavimento en varias vías, con presencia de baches, grietas y zonas hundidas como consecuencia del paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

Especial preocupación ha mostrado VOX por la situación del Paseo de Circunvalación y, en particular, de la calle Presbítero Francisco Gaona, considerada la vía más transitada del barrio y punto de acceso al Colegio de las Teresianas.

Según Font, la combinación del mal estado del firme y la escasa anchura de la calzada supone un riesgo para la seguridad vial, afectando tanto a los vehículos como a los peatones que utilizan diariamente esta zona.

Por ello, el grupo municipal ha instado al Ayuntamiento a intervenir de forma prioritaria para mejorar las condiciones de estas vías y garantizar una circulación más segura en el Barrio Obrero.