María Márquez reivindica en San Juan del Puerto el voto feminista y progresista

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, protagonizó este jueves en San Juan del Puerto un acto de marcado carácter feminista junto a la exdiputada socialista Carmen Romero, en plena recta final de la campaña electoral andaluza.

El encuentro, celebrado con una importante presencia de simbología morada y mensajes vinculados a la igualdad, contó también con la participación de la alcaldesa sanjuanera, Rocío Cárdenas, que abrió el acto defendiendo la necesidad de “mirar al pasado para afrontar el presente y cambiar el futuro”.

“Debemos mirar al pasado para afrontar el presente y cambiar el futuro. A nadie le gusta la realidad que estamos viviendo. El cambio en Andalucía viene del feminismo”, señaló Cárdenas durante su intervención.

Antes de los discursos principales, seis mujeres vinculadas al ámbito político, sindical y social realizaron diferentes alegatos feministas y progresistas en defensa de la igualdad y los servicios públicos. Entre ellas participaron la alcaldesa de Cala, Maite Rodríguez; la secretaria de Políticas Sociales de UGT Huelva, Tania Salas; además de las sanjuaneras Ana Cardeñas, Paqui Aquino y Paqui Griñolo y la secretaria provincial del PSOE, María Eugenia Limón.

Durante su intervención, Carmen Romero hizo un llamamiento a la movilización de las mujeres de cara a las elecciones del próximo domingo, insistiendo en la importancia de defender los servicios públicos y los avances logrados en igualdad durante las últimas décadas.

La histórica dirigente socialista aseguró que la participación femenina será clave en estos comicios y advirtió sobre el riesgo de retroceso en derechos sociales y políticas públicas.

“Las mujeres tienen que salir a votar porque muchos de los avances sociales que hemos conseguido tienen relación directa con los servicios públicos. La dependencia, la educación o la sanidad benefician especialmente a las mujeres y sería muy difícil recuperar esos derechos si se producen retrocesos”, afirmó.

Romero subrayó además la importancia de seguir generando oportunidades para las jóvenes andaluzas a través del empleo, la formación y la independencia económica. “Necesitamos una Andalucía mejor donde podamos seguir avanzando en igualdad, donde aumenten las oportunidades, la formación profesional y la autonomía de las mujeres”, defendió.

Por su parte, María Márquez destacó el simbolismo de celebrar este acto en su pueblo y junto a referentes históricos del feminismo socialista.

“Es un enorme privilegio tener aquí a Carmen Romero, una referencia de la lucha por la democracia, la igualdad y los derechos de las mujeres”, señaló la candidata socialista.

Márquez pidió expresamente la confianza del electorado femenino y reivindicó la papeleta socialista como “la papeleta del feminismo y de la igualdad de oportunidades”. “Si alguna vez cogiste la papeleta del Partido Socialista, te pedimos que vuelvas a confiar en nosotras porque no te vamos a fallar”, afirmó.

La dirigente socialista criticó además algunas políticas impulsadas por el Gobierno andaluz en materia de igualdad y violencia de género, asegurando que “cuando la derecha pacta, los primeros derechos que vuelan por los aires son los derechos de las mujeres”.

En este sentido, cuestionó decisiones relacionadas con las viviendas tuteladas para víctimas de violencia de género y denunció, según sus palabras, “pasos atrás” en políticas de igualdad durante la actual legislatura andaluza.

María Márquez concluyó el acto apelando a la movilización electoral de cara al 17 de mayo. “Las urnas están vacías y torres más altas han caído. Votad con la papeleta de la igualdad, con la papeleta de la sanidad y con la papeleta del PSOE”, finalizó entre aplausos.